العراق يفوز برئاسة اتحاد غرب آسيا للمصارعة

شفق نيوز/ فاز رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة، شعلان عبدالكاظم، يوم الإثنين، برئاسة اتحاد غرب آسيا للعبة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر الإنتخابي الذي أقامته الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للعبة، عقد، اليوم، في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بحضور ممثلي سبعة اتحادات وطنية هي العراق، إيران، الأردن، فلسطين، لبنان، اليمن، وسوريا.

وشهد المؤتمر أيضاً انتخاب ثلاثة نواب لرئيس الإتحاد وسبعة أعضاء من الدول المذكورة، بينهم ثلاثة من العنصر النسوي تعزيزاً لدور المرأة في تطوير الرياضة، حيث فازت العراقية ليزا رستم بعضوية الاتحاد.