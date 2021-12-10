العراق يفوز برئاسة اتحاد غرب آسيا للمبارزة

شفق نيوز/ فاز رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمبارزة زياد حسن برئاسة اتحاد غرب اسيا للعبة.

وانعقد المؤتمر الانتخابي لاتحاد غرب اسيا اليوم الجمعة، على هامش البطولة العربية التي انطلقت في مدينة السليمانية اليوم لمناقشة جدول اعمال الاتحاد وتم اجراء انتخابات جديدة للاتحاد واسفرت عن فوز بها رئيس الاتحاد العراقي و بالاجماع.

وفاز بمنصب النائب الاول حسين الشريف من اليمن واحمد علي من الكويت بمقعد النائب الثاني وهدى المطروشي لمنصب النائب الثالث والاردني حكم الخالدي امينا عاما وعضوية باسمة الصبار من سوريا واحمد متولي من فلسطين وواسم الحسن من المملكة العربية السعودية.

وانطلقت اليوم الجمعة منافسات البطولة العربية للمبارزة للنساء و الرجال ، في قاعة نادي السليمانية الرياضي بالسليمانية.

واسفرت منافسات اليوم الاول للبطولة العربية عن نتائج متميزة لمنتخبات الكويت ولبنان وسوريا في فعاليات سلاح الشيش وسيف للمبارزة والسيف العربي اذ شهدت منافسات فعالية سلاح الشيش للرجال تفوقا واضحا للمنتخب الكويتي حيث حصد اللاعب علي ناصر على المركز الاول فيما حل مواطنه يعقوب الشطي بالمركز الثاني وتقاسم المبارزين علي ليث من العراق وعلي عباس من الكويت المركز الثالث.

اما في فعالية السيف العربي للرجال نال المنتخب الكويتي المركزين الاول و الثاني للاعبين عمار العمري و يوسف عبد الكريم و حل احمد عمر من الاردن و حمزة حبيب من العراق بالمركز الثالث.

وفي منافسات النساء بفعالية سيف المبارزة فقد حصدت اللبنانية ريتا ابو جودة المركز الاول و جاءت السورية افروديت احمد بالمركز الثاني و تقاسمت زميلتيها ماري علي و نجلاء الشرقي المركز الثالث و في فعالية سلاح الشيش حلت اللبنانية ريتا ابو جودة بالمركز الاول و نالت العراقية نور اكرم المركز الثاني فيما ذهب المركز الثالث للعراقيتين شمس عبد العزيز و سالي شامل .

و تشارك في البطولة العربية للمبارزة 9 دول هي قطر الامارات و الاردن و فلسطين و سوريا و لبنان و الكويت و اليمن و العراق .‏