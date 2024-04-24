العراق يفقد حلم التأهل لكأس العالم لكرة الصالات بخسارته أمام تايلاند 2-3

شفق نيوز/ خسر منتخب العراق لكرة الصالات، أمام نظيره التايلاندي، يوم الأربعاء، 3-2 ليفقد حلم التأهل إلى كأس العالم.

وجرت المباراة عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد، في قاعة هولمارك في تايلاند، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من نهائيات بطولة كأس آسيا، المقامة حالياً في العاصمة بانكوك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدفين لهدف لمنتخب تايلند.

وفي الشوط الثاني سجل تايلند هدفين لينتهي اللقاء لصالح تايلند ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا لكرة الصالات.