العراق يفرط بفوز مهم أمام الإمارات

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم أمام مضيفه الإمارات في المباراة الرابعة لكلا الفريقين ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم بنتيجة 2-2 .

سجل منتخب الإمارات هدفه في الدقيقة 33 عن طريق كايو كانيدو، وجاء هدف التعديل والاول لمنتخب العراق من اربع مباريات في البطولة عن طريق امير العماري في الدقيقة 73، وفي الدقيقة 89 سجل البديل ايمن حسين هدف للعراق الثاني قبل أن يعدل الامارات النتيجة في الدقيقة 93 عن طريق هدافه التاريخي علي مبخوت.

وبهذا التعادل تقدم العراق للمركز الرابع بثلاث نقاط، خلف كل من الامارات ثلاث نقاط- فارق اهداف-، لبنان خمس نقاط، كوريا الجنوبية ثماني نقاط، وإيران المتصدر بعشر نقاط، بينما يقبع سوريا بالمركز الاخير بنقطة واحدة