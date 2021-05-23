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العراق يفتقد خدمات اللاعب سعد ناطق أمام كمبوديا

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-23T12:40:09+0000
العراق يفتقد خدمات اللاعب سعد ناطق أمام كمبوديا

 شفق نيوز/ أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الأحد، كتاباً رسمياً إلى الهيأة التطبيعية بخصوص مشاركة اللاعب (سعد ناطق) في مباراة كمبوديا ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لحساب المجموعة الثالثة.

وحصل اللاعب سعد ناطق على بطاقتين صفراوين خلال المباريات الماضية، وكان مؤكدا غيابه عن مباراة هونغ كونغ حسب الجدول المعتمد سابقاً ضمن مباريات المجموعة الثالثة قبل إجراء التعديل على مباريات جدول المجموعة بعد الإعلان عن إقامة المباريات بنظام التجمع في البحرين.

وأوضح الاتحاد الدولي في كتابه المرسل إلى الهيأة التطبيعية بأن اللاعب (سعد ناطق) لا يحق له المشاركة في مباراة كمبوديا، وسيكون متاحاً بعدها للمشاركة مع المنتخب في مباراتي هونغ كونغ وإيران.

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