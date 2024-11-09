العراق يفتح أربعة منافذ لدخول الجماهير الرياضية الاردنية ويحدد موعد المغادرة

شفق نيوز/ ذكر عضو اتحاد الكرة، المشرف العام على الجنة الأمنية للقاء العراق والأردن غالب الزاملي، يوم السبت، ان الحكومة العراقية بالتنسيق مع اتحاد الكرة والجهات الساندة وضعت الية دخول وخروج الجماهير الرياضية الاردنية الى البلاد لمشاهدة مباراة منتخبي البلدين .

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز ان الحكومة العراقية اوعزت بالسماح لدخول الجماهير الاردنية الى العراق لمتابعة مباراة منتخب بلادهم امام المنتخب الوطني يوم الخميس المقبل اعتباراً من هذا اليوم السبت.

واضاف انه تم السماح للاردنيين الدخول مجاناً و بدون تاشيرة دخول لمتابعة اللقاء من يوم 9 ولغاية يوم 14 من الشهر الجاري، ويسمح لهم البقاء لغاية 20 من هذا الشهر.

كما أشار الزاملي الى ان الحكومة العراقية فتحت اربعة منافذ لدخول الجماهير الاردنية الى العراق، وهي مطارات: بغداد والبصرة والنجف الدولي اضافة الى منفذ عرعر البري

وتابع بالقول ان التسهيلات الحكومية أتت انسجاماً مع الروح الأخوية التي تربط البلدين، ولفسح المجال للاخوة الاردنيين لمتابعة مباراة منتخبهم ضمن التصفيات الاسيوية الحاسمة لكرة القدم المقررة في البصرة الخميس المقبل.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، أمس الجمعة، أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه بالسماح بدخول الجماهير الرياضية الاردنية لحضور مباراة منتخبي البلدين لكرة القدم التي ستقام في محافظة البصرة، من دون تأشيرة دخول وبشكل مجاني اعتباراً من يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وكان عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، قد أفاد أمس، بأن وفد المنتخب الكروي توجه إلى محافظة البصرة لإقامة معسكر تدريبي هناك استعداداً لقاء منتخب الأردن الخميس المقبل الموافق 14 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.