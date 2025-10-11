فوز ثمين للعراق على إندونيسيا بقدم زيدان يفتح باب الأمل المونديالي

شفق نيوز- بغداد

حقّق المنتخب العراقي لكرة القدم فوزاً ثميناً على نظيره الإندونيسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، ليعزّز "أسود الرافدين" حظوظهم في بلوغ المرحلة النهائية من التصفيات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي حيث شهدت شحاً في صناعة الفرص بخاصة لأسود الرافدين، قبل أن ينجح زيدان في فك التكتل الدفاعي الإندونيسي في الدقيقة 76 من الشوط الثاني، وسط أداء متوازن من الخط الخلفي الذي حافظ على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية، على الرغم من طرد المدافع زيد تحسين في الدقيقة 99 من وقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع العراق رصيده إلى ثلاث نقاط في أولى مواجهاته بالملحق، قبل لقائه المقبل يوم الثلاثاء أمام نظيره السعودي، في لقاء يُعدّ حاسماً لتحديد المتأهل عن المجموعة، وذلك بعد أن تمكن المنتخب السعودي من الفوز على إندونيسيا بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الافتتاحي.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة الى المونديال، في حين يلعب صاحب المركز الثاني مباراتي ذهاب وإياب مع ثاني المجموعة الثانية يومي 13 و18 تشرين الثاني المقبل، لبلوغ الملحق العالمي.