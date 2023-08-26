العراق يغتنم الذهب في البطولة العربية للشباب بالمواي تاي ويتوج بالمركز الأول

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، في في العاصمة الليبية طرابلس نزالات نهائي بطولة العرب للشباب بالمواي تاي بمشاركة منتخبات الدول العربية الى جانب منتخب العراق ،وقد توج العراق بطلاً للعرب بالمواي تاي بعد احرازه ست ميداليات ذهبية وفضية وأربع برونزيات.

وقال رئيس الاتحاد العراقي مصطفى جبار علگ لوكالة شفق نيوز؛ ان "البطولة اختتمت الآن وقد تمسك منتخب العراق بالمركز الاول فرقياً بالبطولة العربية للمواي تاي للشباب في طرابلس بعد حصده 6 اوسمة ذهبية وفضية و4 برونزيات".

واضاف ان "العراق حصد أكثر الميداليات الذهبية وكان عددها 6"، مبيناً أن "الذهبيات جاءت عبر اللاعب حسين السلمان بوزن 40 كغم الذي حصل على الذهبية الاولى بعد حسم نزاله الأخير وتحقيق الفوز على اللاعب الإماراتي".

واحرز العراق على ثاني ميدالية ذهبية عبر اللاعب ابراهيم محمد خليل بوزن 48 بعد فوزه على منافسه الإماراتي.

وميدالية ذهبية ثالثة عبر اللاعب زين العابدين حيدر بعد فوزه على اللاعب اللبناني بالضربة القاضية بوزن 57 كغم.

كما حصد العراق على الميدالية الذهبية الرابعة عن طريق اللاعب صلاح حسن بفوزه على اللاعب المغربي بوزن 63 كغم.

واضاف يوسف خالد ميدالية ذهبية خامسة للعراق بعد فوزه على اللاعب التونسي بوزن 51 كغم.

واخيرا كانت الميدالية الذهبية السادسة عبر اللاعب مرتضى سلمان ناصر بوزن 67 كغم بعد فوزه على منافسه التونسي.