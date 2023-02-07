العراق "يعوض" تأجيل بطولة غرب آسيا بالاتفاق على مباراة ودية مع منتخب آسيوي

شفق نيوز / كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، عن وجود "مشاكل" دفعت الامارات للإعتذار عن استضافة بطولة غرب آسيا، موضحا أن العراق اتفق مع فريق آسيوي لاقامة مباراة ودية خلال ايام "فيفا دي".

وقال درجال لوكالة شفق نيوز إن "البطولة تأجلت رسميا لوقت غير محدد لوجود بعض المشاكل والإشكالات في اتحاد غرب آسيا (لم يحددها) جعلت من الصعب اقامتها في اذار المقبل".

واضاف، انه " وبعد التاكد من عدم اقامة البطولة اتفقت شخصيا عبر تواجدي في البحرين باجتماع الاتحاد للاتحاد مع أحد الفرق الآسيوية "غير العربية" لاقامة مباراة ودية واحدة معها"، مبينا ان "الاتحاد سيقيم معسكراً تدريبياً للاعبي المنتخب بعدما يتم اختيارهم من قبل المدرب خيسوس كاساس، في بغداد خلال توقف ايام الفيفا دي وتم الاتفاق على اقامة هذه المباراة مع المدرب الاسباني .

وكان 12 منتخباً أعلنوا مشاركتهم في بطولة غرب آسيا التي كانت مقررة بالامارات : العراق ، الامارات ، البحرين، السعودية، الكويت، عُمان، اليمن، الأردن، فلسطين، لبنان، وسوريا، والمنتخب التايلندي المشارك كضيف وبدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا.

واعتذر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بشكل مفاجئ عن استضافة بطولة غرب آسيا العاشرة للرجال التي كانت مقررة بين مارس وأبريل المقبلين، وفق ما أعلن اتحاد غرب آسيا للعبة أمس الاثنين.