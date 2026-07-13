العراق يعلن قائمة منتخب السيدات بكرة الطائرة للمشاركة في بطولة آسيا

شفق نيوز- بغداد

أعلن الكادر الفني للمنتخب العراقي للسيدات بالكرة الطائرة، يوم الاثنين، القائمة الأولية للاعبات المدعوات استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا، التي تستضيفها مدينة تيانجين الصينية للفترة من 20 إلى 27 آب/ أغسطس المقبل.

وضمت القائمة الأولية اللاعبات: هميشه هوشيار، فيوليت يوخنا، فاطمة الزهراء جمعة، أماندا أدور، راكيلا كاميران، فاطمة رعد، نايري نبيل، مورين صبري، تهاني رعد، كاچين جلال، فانيست بريار، ديا ولي، هيرو إبراهيم، نورما منير، دشني قاسم، دورين روميل، هيلين عمر، قمر حيدر معتوك، ومريم صادق.

ومن المقرر أن يباشر المنتخب الوطني تجمعه التدريبي الأول يوم الخميس الموافق 16 تموز/ يوليو الجاري في محافظة أربيل بإقليم كردستان، حيث سيخوض معسكراً تدريبياً داخلياً يستمر حتى 30 من الشهر ذاته، ضمن البرنامج الإعدادي الخاص بالبطولة.

ويقود المنتخب المدرب الدكتور راندي متي، ويعاونه كل من المدرب رافي خالص والمدرب سنكر مصطفى، فيما يتولى ساسان كوركيس مهام مدير الفريق الإداري.