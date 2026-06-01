العراق يعلن عن ألوان قمصانه في مباريات كأس العالم

‏اعلان الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن ألوان التجهيزات التي سيرتديها في بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها يوم 11 حزيران الجاري، في أميركا وكندا والمكسيك.

‏وسيرتدي المنتخب العراقي الزي الأبيض في لقائه أمام النرويج والتي تقام يوم الاربعاء الموافق في 17 حزيران الجاري.

‏بينما سيرتدي القميص الأبيض أيضاً، أمام منتخب فرنسا، والتي تقام يوم الاربعاء الموافق 23 من الشهر الجاري.

‏في حين سيرتدي القميص الاخضر أمام منتخب السنغال والتي تقام يوم الجمعة الموافق 26 من الشهر الجاري.

ويتواجد منتخب العراق في المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات النرويج وفرنسا والسنغال.