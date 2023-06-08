العراق يعلن جاهزيته لـ"غرب آسيا": أنجزنا جوانب الافتتاح

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، جاهزيته لاستقبال بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً، المزمع انطلاقها للفترة من 12 حتى 20 حزيران الجاري في العاصمة بغداد، ومحافظة كربلاء، وذلك بعد إنجاز الجوانب التنظيمية بشكل تام.

وقال رئيس اللجنة الأمنية لبطولة غرب آسيا، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي جهز أماكن الإقامة والملاعب والتدريب والتي تشمل ملاعب الزوراء الصناعة الكرخ وملاعب كربلاء التدريبية الثانوية وذلك لاحتضان تدريبات المنتخبات، بينما سيكون ملعب المدينة وكربلاء والشعب لاحتضان المباريات الخاصة ببطولة غرب آسيا".

وأضاف الزاملي، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتوزيع النقل التلفزيوني لبطولة غرب آسيا للقنوات كافة، وهذا توجيه جيد يخدم البطولة إعلامياً".

وأوضح أن "سبب عدم إقامة تدريبات الأولمبي بشكل مفاجئ أول أمس وأمس في ملعب الشعب الدولي، هو لتجهيز ملعب الشعب وخضوعه للترميم استعداداً لاستقبال مباريات غرب آسيا"، مشيراً إلى أن "تدريبات أول أمس جرت في ملعب نادي الكهرباء، وأمس في ملعب جامعة بغداد بعد قرار مفاجئ بعدم إقامة التدريبات بملعب الشعب للسبب المذكور".

ويعتزم الزاملي، عقد اجتماع موسع مع قيادة عمليات بغداد، بعد ظهر اليوم، لوضع الخطة الأمنية خلال أيام بطولة غرب آسيا، مشيراً إلى أن "الاتحاد العراقي عقد اجتماعاً مع الدوائر البلدية منها دائرة بلدية الصدر التي أبدت تعاوناً كاملاً وقامت بتعريض الشوارع المحاذية لملعب المدينة كما تم وضع حزام أخضر حول الملعب، للظهور بشكل جميل يعكس صورة مميزة للمنتخبات الزائرة".

ولفت إلى أن "اتحاد غرب آسيا ممثلاً بالمشرف العام على بطولة غرب آسيا الرابعة للمنتخبات الأولمبية، أحمد قطيشات، اطلع على ملعب كربلاء، وأشاد الوفد بجاهزية الملعب، وبالتحضيرات الجارية لاحتضان البطولة".

وبحسب نظام بطولة غرب آسيا، يقام دور المجموعات من مرحلة واحدة، ثم يتأهل بطل كل مجموعة، إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني إلى الدور قبل النهائي، وبعد ذلك ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.