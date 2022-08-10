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العراق يعسكر في شيراز الإيرانية استعداداً لنهائيات آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-10T06:36:36+0000
العراق يعسكر في شيراز الإيرانية استعداداً لنهائيات آسيا

شفق نيوز / غادر وفد المنتخب العراقي لكرة الصالات، العاصمة بغداد، متوجها إلى مدينة شيراز الإيرانية، يوم الأربعاء، وذلك للدخول في معسكر تدريبي وخوض عدد من المواجهات التجريبية استعدادا لنهائيات آسيا.

وقال الناطق الإعلامي للاتحاد أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب الوطني الأول لكرة الصالات، سيخوض هناك بعض المواجهات الودية مع فرق إيرانية، وذلك استعدادا لنهائيات كأس آسيا المقررة في الكويت، للمدة من 27 أيلول ولغاية الثامن من شهر تشرين الأول المقبلين".

وأضاف الموسوي، أن "المعسكر التدريبي يبدأ من مساء اليوم وينتهي في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، ويعد مرحلة إعداد أولية قبل الشروع للمواجهات الرسمية في نهائيات آسيا المقررة في الكويت الشهر المقبل".

واشار إلى أن "القرعة أوقعت منتخب العراق ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكويت وعمان وتايلاند".

وكان مدرب منتخب العراق الايراني محمد ناظم الشريعة كشف عن تشكيلة المنتخب والتي تألفت من: سالم فيصل - طارق زياد - حيدر مجيد - وليد خالد - علي شهاب - فادي علاء - شفان سه ردار - محمد رعد شنيشل - مصطفى إحسان - مهند عبد الهادي - غيث رياض - سيفه رجزاء أحمد - محب الدين جمعة - رافد حميد - ضرغام عبد الأمير جواد - فهد ميثاق، وحراس المرمى: محمد سامي - أحمد دريد - زاهر مهدي - علي مسلم.

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