العراق يعزز تأهله لبطولة آسيا بتعادل مع البحرين

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي لكرة الصالات أمام نظيره البحريني 1-1 ضمن تصفيات كاس اسيا الجارية بمدينة الفجيرة الإماراتية.

وظفر المنتخب العراقي ببطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، بغض النظر عن نتيجة المباراة التي جمعته اليوم الخميس مع البحرين، اذ حصل على إحدى بطاقتي التأهل بعد خسارة الإمارات مع البحرين 0-1، ليستفيد العراق من هذه النتيجة ليضمن تواجده في الكويت التي تستضيف نهائيات آسيا في شهر أيلول المقبل.

ونجح العراق في تحقيق الفوز على الإمارات بهدفين من دون رد ضمن الجولة الأولى من منافساتِ المجموعة الثانية، وسجل أهداف العراق اللاعبان رافد حميد وسالم فيصل، وبحسب نظام التصفيات فإن المنتخبين الحاصلين على المركزين الأول والثاني من المجموعتين الأولى والثانية يتأهلان مباشرةً للنهائيات الآسيوية.

وتأهل كأول المجموعة الثانية بأربع نقاط وبفارق هدف عن البحرين الثاني.