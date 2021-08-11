العراق يعتزم فرض لقاح كورونا على جماهير الانشطة الرياضية

شفق نيوز/ أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الاربعاء، ضرورة فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الجماهير المشاركة في الأنشطة الرياضية في العراق.

وقالت لجنة الصحة والبيئة النيابية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "استضافت وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال، وتم الاجتماع بحضور عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة النيابية".

وأضافت أنها "ناقشت خلال الاستضافة موضوع الانشطة الرياضية وبالاخص اقامة مباريات كرة القدم وضرورة الاهتمام بالاجراءات الوقائية وتشجيع الجماهير على تلقي اللقاحات المضادة لفايروس كوفيد ١٩".

من جانبه اكد وزير الشباب والرياضة على "ضرورة فرض اللقاح على الجماهير لغرض الدخول الى الملاعب الرياضية"، مبينا ان "الهدف الرئيس من اقامة هذه المباريات هو رفع الحظر الدولي المفروض على ملاعبنا الرياضية".

وأكد الجانبان وفقا للبيان على "ضرورة التواصل المستمر والعمل سوية لدعم جهود وزارة الشباب والرياضة في هذا المجال".