العراق يعترض "رسمياً" على اقامة مباراته مع سوريا في الامارات

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم السبت، تقديم اعتراضاً للاتحاد الدولي لإقامة مباراة العراق وسوريا في الامارات يوم 29 من هذا الشهر .

وقال مصدر في اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز؛ ان العراق قدم اعتراضا رسميا على اقامة مباراته مع سوريا في الامارات واضاف المصدر ان سبب الاعتراض هو كون الإمارات منافس لنا في نفس المجموعة على البطاقة الثالثة.

وكان الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، أكد في وقت سابق من يوم السبت، تأكيده بمواصلة الدفاع عن حقهِ باللعبِ في أرضه بعد قرارِ رفع الحظر الدوليّ عن الملاعب الكروية.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد يعتبر هذا الأمر من أولوياته، ولن يتنازلَ عن مُكتسبٍ جاءَ بعد سنواتٍ طويلةٍ من الحظر الدولي".

وأضاف أن "قرار الإتحاد الدوليّ اللعب أمام الإمارات في التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم 2022 في أرضٍ محايدةٍ تم اختيارها في السعودية يعدُ صدمةً كبيرةً وغير مُنصفٍ وظالماً ومُجحفاً بحق كرةِ القدم العراقيّة".