العراق يعبر اندونيسيا بثلاثية في بطولة كأس آسيا

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي فوزه الاول على المنتخب الاندونيسي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الاولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم الجارية احداثها في قطر.

جرت المباراة عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ملعب أستاد أحمد بن علي.

انتهى الشوط الاول بتقدم منتخب العراق بهدفين لهدف ، سجل منتخب العراق اولا عن طريق مهند علي في الدقيقة 17 وتمكن منتخب أندونيسيا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 34 عن طريق مارسيلينو فيردينان ، وقبل نهاية الشوط الأول جاء الهدف الثاني للعراق عبر اللاعب اسامة رشيد عند الدقيقة 45+7.

وفي الشوط الثاني أضاف المنتخب العراقي الهدف الثالث عند الدقيقة 75 عن طريق البديل أيمن حسين.