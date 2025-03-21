العراق يعاود تدريباته في البصرة تحضيراً للقاء فلسطين الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ عاود المنتخبُ العراقي لكرة القدم، خوضَ تدريباته، مساء الجمعة، في المدينةِ الرياضيّةِ في البصرة، وذلك تحضيراً لمُواجهةِ منتخبِ فلسطين يوم الثلاثاء المُقبل في العاصمةِ الأردنية عمان ضمن جولةِ التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.

تدريباتُ اليوم حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، وعضو المكتب التنفيذيّ أحمد الموسوي، وشارك فيها معظمُ اللاعبين الذين لم تسمح لهم فرصة المُشاركةِ في مواجهةِ الأمس ضد الكويت، إلى جانبِ البدلاء الذين اشتركوا في اللقاءِ.

هذا وجاءت تدريباتُ اللاعبين الذين شاركوا بشكلٍ أساسي (استشفائيّة) في مقرِّ إقامةِ الوفد العراقيّ، وبإشرافٍ مباشرٍ من قبل الجهازِ الطبيّ للمنتخبِ العراقي لكرة القدم.

ومن المؤملِ أن يكثفَ المنتخبُ الوطنيّ تدريباته يوم غد السبت، وبعده الأحد قبل أن يغادرَ مساء الأحد إلى العاصمةِ عمان للتَحضيرِ النهائيّ لمواجهةِ فلسطين التي ستجري في الساعة التاسعة والربع مساءً في ستاد عمان الدوليّ.