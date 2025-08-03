العراق يظفر بعضوية الاتحاد الآسيوي للملاكمة.. ولاعب يخسر بـ"قرار فني"

شفق نيوز- بانكوك

فاز رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة، علي تكليف شهيد، يوم الأحد، بعضوية الاتحاد الآسيوي للملاكمة خلال الانتخابات الآسيوية التي جرت في تايلاند.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة، علي عبد الزهرة، لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكمة العراقية حققت إنجازاً إدارياً غير مسبوق يعكس صعود العراق على خارطة القرار الرياضي القاري، بعد تفوقه في الانتخابات القارية التي أقيمت في دولة تايلاند محققاً 18 صوتاً من أصل 27 مقابل 9 أصوات فقط لمنافسه الإيراني".

وأضاف عبد الزهرة، أن "الفوز يعد خطوة إستراتيجية تعزز حضور العراق في مفاصل القرار الآسيوي، لاسيما وأن القارة تُعد من بين الأقوى عالمياً في رياضة الملاكمة، ما يجعل من هذا المنصب بوابة لتطوير الأداء الإداري والفني للملاكمة العراقية".

من جانب آخر، ذكر عبد الزهرة، أن "العراق شارك في بطولة آسيا بوفد رسمي ترأسه حمود هاشم حمود، الذي تكفل بتكاليف سفره على نفقته الخاصة، في ظل استمرار توقف الميزانية التشغيلية للاتحاد المركزي لأكثر من عام ونصف".

وضمن نفس الظروف، شارك اللاعب البطل الآسيوي يوسف سعد على نفقته الخاصة، وخسر فرصة التأهل للمراحل المتقدمة رغم التعادل، إثر قرار فني منح الفوز لمنافسه الإيراني الحاصل على فضية النسخة الماضية.