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العراق يطلب "رسميا" خوض مباراتي منتخبه الكروي أمام البحرين وإيران في البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-19T16:49:36+0000
العراق يطلب "رسميا" خوض مباراتي منتخبه الكروي أمام البحرين وإيران في البصرة

شفق نيوز/ أعلن اسعد لازم عضو الهيئة التطبيعية في اتحاد الكرة العراقي، يوم الجمعة، رفض العراق خوض المباريات المتبقية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في الملاعب الإيرانية أو البحرينية.

وقال اسعد لازم لوكالة شفق نيوز؛ أن تطبيعية اتحاد الكرة العراقي أرسلت طلباً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم توضح فيه عن موقفها إزاء اللعب خارج الملاعب العراقية، مؤكدا أن التطبيعية ترحب باللعب اما في العراق أو الذهاب لأرض محايدة.

واشار الى ان ملعب البصرة جاهزة لاحتضان اكبر بطولة أو مباراة لما تحتويه من ملاعب وفنادق راقية وخير دليل احتضانها مباراة العراق والكويت الأخيرة.

واشار الى ان التطبيعية قدمت الطلب لأن ذلك من حق العراق اقامة مبارياته في البصرة.

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