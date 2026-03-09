العراق يطلب تأجيل ملحق كأس العالم ويترقب قراراً بشأن إيران

شفق نيوز- بغداد

يستعد غراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم الى مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد فتح المجال الجوي عبر مطار دبي، في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها حركة الطيران في المنطقة.

واكد مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لوكالة شفق نيوز، صحة ما ورد في جريدة الغارديان البريطانية، أن الاتحاد العراقي قدم طلباً رسمياً الى الاتحاد الدولي (فيفا) لتأجيل مباراة ملحق كأس العالم المقررة نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد رفض الجانب العراقي خطة "الفيفا" التي كانت ستجبر الفريق على قطع رحلة برية شاقة تستغرق 25 ساعة.

ومن جانب آخر، قال غراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي، لوكالة الانباء الأسترالية، واطلعت عليه الوكالة: "رأيي اذا قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بتأجيل مباراة الملحق العالمي، فسيمنحنا ذلك الوقت الكافي للاستعداد بشكل صحيح".

وأضاف: "فلندع بوليفيا تلعب ضد سورينام هذا الشهر، ثم قبل أسبوع من كأس العالم، سنلعب ضد الفائز في الولايات المتحدة والخاسر يعود الى دياره، وسيمنح ذلك أيضاً الفيفا مزيداً من الوقت لتحديد ما ستفعله مع إيران".

وتابع أورنولد: "إذا انسحبت ايران، فسنشارك في كأس العالم، وهذا يمنح الإمارات التي تغلبنا عليها في التصفيات، فرصة الاستعداد إما لمباراة بوليفيا أو سورينام".