العراق يطلب استضافة مجموعته في التصفيات المؤهلة لكاس العالم وأمم آسيا

شفق نيوز/ تقدمت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الثلاثاء، بطلبٍ رسمي الى الاتحاد الآسيوي لاستضافة مجموعة المنتخب الوطني ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2022 ونهائيات أمم آسيا المقبلة .

وقال رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "العراق تقدم بطلب رسمي لإستضافة مجموعة المنتخب الوطني الى جانب البحرين وإيران اللتين تقدمتا بطلب لإستضافة المجموعة أيضاً".

وأشار بنيان الى أن "ملف العراق للاستضافة شمل على أن تكون ملاعب البصرة بالتحديد مسرحاً للمباريات"، مضيفاً "ننتظر قرار الاتحاد الآسيوي الذي من المؤمل أن يفاضل بين الدول التي تقدمت بطلب الاستضافة".

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة برصيد 11 نقطة في مجموعته التي تضم منتخبات "ايران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا".

وتبقت للمنتخب الوطني العراقي ثلاث مباريات في مجموعته أمام إيران وهونغ كونغ وكمبوديا.