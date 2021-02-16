سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يطلب استضافة مجموعته في التصفيات المؤهلة لكاس العالم وأمم آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-16T17:40:48+0000
العراق يطلب استضافة مجموعته في التصفيات المؤهلة لكاس العالم وأمم آسيا

شفق نيوز/ تقدمت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الثلاثاء، بطلبٍ رسمي الى الاتحاد الآسيوي لاستضافة مجموعة المنتخب الوطني ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2022  ونهائيات أمم آسيا المقبلة .

وقال رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "العراق تقدم بطلب رسمي لإستضافة مجموعة المنتخب الوطني الى جانب البحرين وإيران اللتين تقدمتا بطلب لإستضافة المجموعة أيضاً".

وأشار بنيان الى أن "ملف العراق للاستضافة شمل على أن تكون ملاعب البصرة بالتحديد مسرحاً للمباريات"، مضيفاً "ننتظر قرار الاتحاد الآسيوي الذي من المؤمل أن يفاضل بين الدول التي تقدمت بطلب الاستضافة".

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة برصيد 11 نقطة في مجموعته التي تضم منتخبات "ايران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا".

وتبقت للمنتخب الوطني العراقي ثلاث مباريات في مجموعته أمام إيران وهونغ كونغ وكمبوديا.

 

related

كاتانيتش يستدعي "المنبوذين" الأربعة لمباراة هونغ كونغ

Date: 2021-02-03 11:52:29
كاتانيتش يستدعي "المنبوذين" الأربعة لمباراة هونغ كونغ

وثيقة.. الكشف عن نتائج التحقيق بقضية عبد الامير و"رشوة" المنتخب

Date: 2019-12-16 16:35:09
وثيقة.. الكشف عن نتائج التحقيق بقضية عبد الامير و"رشوة" المنتخب

3 مهاجمين ضمن خيارات كاتنيتش بعد تعذر التحاق ايمن حسين بالمنتخب العراقي

Date: 2021-01-11 12:51:06
3 مهاجمين ضمن خيارات كاتنيتش بعد تعذر التحاق ايمن حسين بالمنتخب العراقي

المنتخب العراقي يفتقد خدمات 5 من لاعبيه بسبب كورونا والتطبيعية تضع بدلاء

Date: 2020-11-12 10:54:59
المنتخب العراقي يفتقد خدمات 5 من لاعبيه بسبب كورونا والتطبيعية تضع بدلاء

إعلان قرعة خليجي 24 بمشاركة 5 منتخبات فقط

Date: 2019-10-23 12:36:32
إعلان قرعة خليجي 24 بمشاركة 5 منتخبات فقط

"رد صادم".. مهند جعاز يرفض تمثيل المنتخب العراقي

Date: 2020-12-14 15:45:41
"رد صادم".. مهند جعاز يرفض تمثيل المنتخب العراقي

المنتخب العراقي يتعادل سلبياً أمام الأمارات ودياً

Date: 2021-01-12 17:31:40
المنتخب العراقي يتعادل سلبياً أمام الأمارات ودياً

أسود الرافدين يحتفظون بمركزهم في تصنيف الفيفا الشهري

Date: 2019-12-19 12:18:07
أسود الرافدين يحتفظون بمركزهم في تصنيف الفيفا الشهري