العراق يطالب بـ"شفافية وعدالة" ويعرض استضافة ملحق كاس العالم

شفق نيوز/ طالب الاتحاد العراقي لكرة القدم، في رسالة رسمية موجهة إلى الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي (AFC)، بضمان "شفافية وعدالة كاملة" في آلية اختيار الدول المضيفة لمباريات الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد في رسالته، إنه قدّم طلب استضافة رسميًا ضمن المهلة المحددة، مؤكّدًا جاهزية العراق على صعيد التنظيم، والأمن، والتمويل، بدعم حكومي كامل.

وأضاف أن الإعلان عن معايير الاختيار وخطوطها الزمنية سيسهم في تعزيز الثقة بين الاتحادات وتوفير تكافؤ الفرص.

وأوضح الاتحاد أن العراق يمتلك بنية تحتية رياضية متقدمة وخبرة سابقة في تنظيم بطولات دولية، إلى جانب حماس جماهيري يعزز من مكانته كخيار ملائم لاستضافة مباريات دولية بارزة.

يُذكر أن الدور الرابع من التصفيات الآسيوية يضم 6 منتخبات احتلّت المراكز الثالثة والرابعة في الدور الثالث، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين من ثلاثة فرق تُقام مبارياتهن بنظام التجمع في دولة مضيفة واحدة، ويتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما يخوض الثاني ملحقًا إضافيًّا.

وتحدثت تقارير صحفية أن الاتحاد الآسيوي استقر على اختيار السعودية وقطر لاستضافة مباريات الملحق، وهما مشاركان ايضاً في هذه التصفيات الحاسمة.

وأضاف البيان أن الاتحاد العراقي "يثق في كفاءة ونزاهة" الاتحادين الدولي والآسيوي، متمنّيًا إعلان القرار النهائي قريبًا كي يتمكن المنتخب العراقي وغيره من المنتخبات من التحضير بأفضل الظروف.

والعراق حسم المركز الثالث بمجموع 12 نقطة، وهو ما يضعه في طريق ملحق الدور الرابع، حيث ينافس الفرق من المراكز الثالثة والرابعة من بين المجموعات الثلاث، من أجل مقعدين إضافيين.