العراق يضيف 62 وساما ذهبيا وفضيا إلى خزائنه: حلّ ثانيا في بطولة دولية للقوة البدنية

شفق نيوز/ احتل المنتخب العراقي للقوة البدنية على المركز الثاني فرقيا في بطولة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي التي اختتمت فعالياتها في هونغ كونغ بمشاركة 33 دولة آسيوية ودولية بعد جمعه 62 وساماً ملوناً في ختام البطولة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوة البدنية صلاح فتاح لوكالة شفق نيوز؛ إن "منتخب العراق حصل على 62 وساماً تنوعت بين ثمانية وعشرون وساما ذهبيا وتسعة عشر ميدالية فضية وخمسة عشر نحاسية وضعت العراق بالمركز الثاني في الترتيب النهائي لجدول الأوسمة في ختام منافسات البطولة".

واضاف فتاح ان "نجاح القوة البدنية العراقية يؤكد إن الاتحاد يعتمد بشكل كبير على الفئات العمرية من الشباب والناشئين والبراعم والاهتمام بهم ورعايتهم بطرق علمية وفق أساليب تدريبية حديثة اهلتهم للمشاركة في البطولات الخارجية لا سيما في منافسات بطولة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي".

واشار الى ان "هذا الانجاز يعد مقنعاً جدا في ظل وجود مواهب رياضة قادرة على بلوغ منصات التتويج وتحقيق الميداليات البراقة"، لافتا إلى أن "بطولة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي من أهم البطولات من حيث القوة والمنافسة وتتميز بمستواها الفني العالي".

وبين أن "لاعبي المنتخب قدموا أداءً رائعاً ومتميزاً وقارعوا أبطال اللعبة ورفعوا علم العراق بعد حصولهم على اثنين وستين وساما في المحفل القاري الكبير "، مبيناً ان "هذا الإنجاز سيضاف إلى خزائن الرياضة العراقية".