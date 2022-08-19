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العراق يضيف 6 ميداليات ملونة لرصيده في بطولة كأس العالم للشباب بالمواي تاي

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-19T20:02:17+0000
العراق يضيف 6 ميداليات ملونة لرصيده في بطولة كأس العالم للشباب بالمواي تاي

شفق نيوز/ أضاف مواي تاي العراق الى رصيده 6 ميداليات متنوعة في بطولة العالم للشباب بالمواي تاي الجارية في ماليزيا .

وحصل اللاعب يوسف خالد الميدالية الفضية، وابو الفضل عباس أضاف ميدالية ثانية فضية بفعالية الواي كرو، واللاعب علي محمود حصل على الميدالية البرونزية، وعبدالله خليل حصل على الميدالية  البرونزية، وحيدر علي ميدالية برونزية وصلاح صفاء ميدالية برونزية ايضا.

وبهذه الإضافة؛ اصبح عدد الميداليات لحد اليوم الجمعة 7 ميداليات بواقع 1 ذهبية و2 فضية و4 برونزية، بانتظار يوم غد والذي من المؤمل اضافة ميداليات اخرى بنهاية بطولة العالم للشباب بالمواي تاي الجاري أحداثها بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

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