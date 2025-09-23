العراق يضم 4 ملاكمين محترفين من امريكا استعداداً لأولمبياد "داكار وتضامن" السعودية

شفق نيوز- واشنطن

كشف رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة، علي تكليف، يوم الثلاثاء، عن ضم أربعة ملاكمين محترفين من أصول عراقية يقيمون في الولايات المتحدة إلى صفوف منتخب المتقدمين ومنتخب الشباب.

وقال تكليف، لوكالة شفق نيوز ، إن "المحترفين هم جوناثان مازن منصور ، جوليس ياسر ، وباسل علي ناصر ، والملاكم الشاب هادي حامد لتمثيل العراق في فئة الشباب".

وأضاف أنه زار الولايات المتحدة والتقى باللاعبين في مدينة سانتياغو ، مبيناً أنه سيتم إصدار جوازات سفر عراقية لهم بهدف تمثيل العراق في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

كما أشار تكليف، إلى أن الشاب هادي حامد، سيشارك مع المنتخب الوطني في أولمبياد داكار 2026 المقررة في آذار / مارس المقبل، وهي بطولة مؤهلة.

كما أكد أن الاتحاد يعمل على تهيئة الملاكمين المحترفين المغتربين للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقبلة، المقررة في السعودية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلى جانب البطولات الاسيوية القادمة.

وأشاد تكليف بالدعم الكبير الذي يقدمه رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن ، مشيراً إلى أنه تعهد بتذليل العقبات والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار جوازات الملاكمين في أسرع وقت.