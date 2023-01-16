العراق يضع قدماً في نهائي كأس الخليج مع انتهاء الشوط الأول لمباراة قطر

شفق نيوز/ دخل المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، مباراته مع نظيره القطري في نصف نهائي بطولة خليجي 25، بعزيمة الفوز لضمان بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية على أمل الفوز للمرة الرابع بالكأس.

ومنذ انطلاق صافرة الحكم معلناً بداية المباراة باشر "أسود الرافدين" بهجمات متكررة على مرمى المنتخب القطري واقترب عدة مرات منه إلا أن الدفاع القطري استبسل في الدفاع عن شباكه.

وبعد عدة هجمات عراقية جعلت المباراة حتى الدقيقة العشرين في أغلب أوقاتها داخل المساحة القطري، تمكن إبراهيم بايش من تسجيل الهدف الأول من ضربة حرة مباشرة نفذها إلاي فاضل ليسددها أيمن حسين رأسية نحو الشباك إلى أن الحارس القطري تمكن من إبعادها ليتلقاها بايش بقدمه مسجلاً هدف التقدم.

وبعد دقائق معدودة تمكن القطريون من تعديل النتيجة من هجمة وصلت إلى المرمى العراقي حاول الحارس جلال حسن الإمساك بالكرة إلا أنها أفلت منه ليسددها اللاعب القطري في الشباك.

ليعود العراق ويحرز التقدم بكرة مرتدة من حارس المرمى في الدقيقة 42 لتصبح النتيجة هدفين لهدف.

وشهد الشوط الأول إشهار بطاقتين صفراوين إحداهما للاعب عراقي والآخرى للاعب قطري.