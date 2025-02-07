العراق يضع شروطه للعب في فلسطين: الأسود لا يخشون أي بلد

شفق نيوز/ قال النائب الأول للاتحاد العراقي لكرة القدم، علي جبار، إن الاتحاد الفلسطيني لم يقيم أي مباراة لمنتخبه على أرضه، لكنه يسعى لاستضافة أسود الرافدين على أرضه.

وأوضح جبار، لوكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد العراقي لا يمانع لكن وفق شروط اذ يجب أن تكون هنالك إجراءات متكاملة ينجزها قبل مواجهة المنتخب العراقي، أهمها تطبيق تعليمات الاستضاف الصادرة من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي".

وتابع: "من حق منتخب فلسطين إقامة مبارياته على أرضه ووسط جمهوره، لكن يجب أن يحصل على الموافقات من الاتحادين الآسيوي والدولي، ويطبق كافة التعليمات والإجراءات الفنية قبل الحصول على الموافقات الرسمية، منها عملية الدخول والخروج للاراضي الفلسطينية وكذلك إقامة المباراة على ملعب نظامي تنطبق عليه الشروط والمعايير الفنية دولياً.

‏وزاد جبار بالقول: "أما في حال لم يستوف الشروط الخاصة لمتطلبات الاستضافة فسوف نعترض لدى الاتحادين الدولي والآسيوي ولا نوافق على خوض اللقاء في فلسطين".

وأكد أن الأسود لايخشون اللعب في اي بلد ومستعدون لمواجهة اي منتخب، لكن بعد تطبيقه للمعايير الدولية المتبعة قبل استضافة المواجهات الرسمية.‏

وبشان البرنامج الذي سيوضع للمنتخب العراقي قبل لقائي منتخب العراق امام الكويت وفلسطين، ذكر جبار، ان مدرب المنتخب الإسباني خيسوس كاساس قدم للاتحاد مقترحين مدروسين خاصة بالبرنامج الذي وضعه".

وواصل: "سيكون هنالك اجتماع ثانٍ خاص يجمع لجنة المنتخبات في الاتحاد مع الجهاز الفني للمنتخب لدراسة المقترحين استعداداً للقائي الكويت وفلسطين الشهر المقبل، وسيتم توفير كل مايحتاجه المدرب لانجاح مهمته مع منتخبنا الوطني في اللقائين الحاسمين".

ويواجه المنتخب العراقي لكرة القدم، نظيره الكويتي في البصرة يوم 20 من آذار/ مارس المقبل في مباراة ثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بينما يواجه فلسطين على ملعبه الذي "لم يحدد لغاية الآن" يوم 25 من الشهر نفسه.