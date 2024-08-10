العراق يصنف بالمركز العاشر في ترتيب كرة قدم أولمبياد باريس

شفق نيوز/ في ختام منافسات كرة القدم في أول أولمبياد باريس 2024 صنفت اللجنة المنظمة المتخصصة بفعالية كرة القدم المنتخبات الاولمبية المشاركة حسب الترتيب.

وجاء المنتخب الإسباني بالتصنيف الأول ، وحل منتخب فرنسا ثانيا ، والمغرب بالمركز الثالث ، ومصر بالمركز الرابع، واليابان خامسا، والباراغواي بالمركز السادس، والأرجنتين بالتصنيف السابع، وأمريكا بالتصنيف الثامن وأوكرانيا بالترتيب التاسع، والعراق بالتصنيف العاشر ، ونيوزيلندا في المركز 11 ، والدومينيكان بالمركز 12 وأوزبكستان بالمركز 13 ومنتخب مالي بالمركز 14 والكيان الصهيوني بالمركز 15 وغينيا بالمركز 16 والأخير.