العراق يصل إلى نهائي الفردي والزوجي في بطولة آسيا للتنس

شفق نيوز- منامة

أعلن رئيس الاتحاد العراقي للتنس، سيف العگيلي، يوم الخميس، عن تأهل لاعب المنتخب الوطني حسن علي حاتم إلى المباراة النهائية ضمن البطولة الآسيوية لفئة تحت 14 سنة (بنين)، المقامة حالياً في مملكة البحرين.

وقال العگيلي لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعب حسن علي حاتم سيواجه لاعب المنتخب السعودي في مباراة حاسمة على اللقب".

وأضاف أن "إنجازاً آخر تحقق في منافسات الزوجي، بعد بلوغ الثنائي العراقي المكون من حسن علي حاتم وفيصل طلال المباراة النهائية، حيث سيواجهان زوجي المنتخب السعودي في ختام البطولة".

وبين أن "اللاعب فيصل طلال سيخوض غداً مواجهة تحديد المركزين الثامن والتاسع في منافسات الفردي ضمن البطولة ذاتها".

وأشاد رئيس الاتحاد بـ"الدور الكبير الذي يؤديه مدرب المنتخب بهاء الدين علي "، مثمناً "جهوده في متابعة اللاعبين وتوجيههم فنياً، والعمل على تطوير مهاراتهم ورفع جاهزيتهم البدنية، الأمر الذي انعكس إيجابياً على النتائج المحققة".

واختتم العگيلي تصريحه بالتأكيد على أن "هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج إعداد اللاعبين لتصفيات آسيا المقرر إقامتها في جمهورية فيتنام منتصف شهر آذار/ مارس المقبل، في إطار خطة الاتحاد لتهيئة المنتخب بأفضل صورة ممكنة للاستحقاقات القادمة".