العراق يشكّل لجنةً ترعى إستضافة خليجي 25 في البصرة

شفق نيوز/ أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، بانه خَلال الزِيَارة الأخيرة التي اجراها لدَولة قَطر الشَقيقة، َتم الإتِفَاق على تَشكيلِ لجْنَة لزِيَارة العِرَاق في الـ 24 مِن الشَهر الجَاري، وان الاتحاد الخليجي سيحضر مُباراة المُنتخبين العِرَاقي وَالكويتي في الـ27 مِن ذات الشهر.

وقال درجال ، ان لجنة تشكلت لهذا الغَرض في الوِزَارة برئاسة حسن علي كريم مُستشار الوزارة لشُؤون الرِيَاضة و شامل كامل نَائب رَئيس الهَيئة التَطبيعية للإتِحَاد العِرَاقي لكُرةِ القَدم، فضلًا عن طالب جابر مُدير عَام دَائرة شُؤون الأقاليم وَالمُحافظات، وأحمد عودة مُدير عَام دَائرة التَربية البَدنية وَكالة، وَالأشخاص الذَين يَكون لوُجودهم ضَرورة لتَوفير كُل مَا يَحتاجهُ الأخوة مِن مُتطلباتٍ خِلال زِيَارتهم.

وبين ان اللجْنَة تَمتلك كُل الصَلاحيات وَأنا سَأكون مُتواصلًا مَعهُم وَسَأتواجد في مُحافظةِ البَصرة خِلالَ المُدة أعلاه.

ونوه الوزير الى انه متواصل مع أسعد العيداني مُحافظ البصرة الذي أبدى اسْتِعدادهُ الكَامل للتَعاونِ كَما عَهدناهُ دَائمًا، وهو أكثر المُتحمسين وَرغبةً من الجَميعِ لاسْتِضافةِ هذهِ البُطولةِ على أرضِ البَصرةِ.