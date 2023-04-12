العراق يشكل منتخبين استعداداً لمونديال 2026

شفق نيوز / قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، الاتفاق مع مدرب المنتخب الوطني، الإسباني خيوسوس كاساس، على تشكيل منتخبين من المحترفين والمحليين، استعداداً لمونديال العالم 2026، فيما حث على دعوة أبرز المحترفين العراقيين المغتربين في أوروبا وباقي أنحاء العالم .

وقال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز: "لقد تقرر تشكيل منتخب عراقي من المغتربين بالاتفاق مع الكادر التدريبي الإسباني سيتم من خلاله اختيار لاعبين بمستوى عال لتمثيل المنتخب".

وأضاف، أن "التركيز سيكون على دعوة لاعبين شباب من أعمار صغيرة بغية الاستفادة منهم وإعدادهم لتمثيل المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026"، مشيراً إلى أن "كاساس سيختار الملاك التدريبي في نفس الوقت تشكيلة خاصة بالمنتخب من المحليين لاختيار الأفضل لقائمة المنتخب وإعداد الشباب منهم لمونديال 2026".

والتقت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، الجهاز الفني للمنتخب الوطني رئيس لجنة المسابقات وتمت مناقشة الجهازين التدريبي والإداري للمنتخب العراقي سبل التعاون في المرحلة المقبلة من أجل وضع تصور كامل لعمل اللجنة وكيفية التعاون المستقبلي بما يخدم مشوار المنتخب في البطولات المقبلة، إضافة إلى المواعيد الدقيقة لمسابقات الدوري الممتاز، وبعض المتطلبات الخاصة التي يحتاجها الجهازان التدريبي والإداري من لجنة المسابقات.