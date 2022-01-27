العراق يشتكي ايران لدى الاتحاد الآسيوي ويسرد له "كل ماحدث"

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، تقديمه شكوى رسمية الى الاتحاد الآسيوي وإلى مشرف مباراة المنتخب ونظيره الإيراني، طالب فيها بضرورة إعادة الفحوصات لجميع وفد المنتخب الوطني.

وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني، غيث مهنا في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "رسالة الاتحاد العراقي تم فيها سرد جميع الأحداث التي حصلت منذ أول يوم لوصول الوفد العراقي والتي تأخرت فيها نتائج الفحوصات"، مبينا أنه "تمت إعادة الفحْص لستة أفراد من الوفد، وظهرت نتيجتها مغايرةً لثلاثة منهم ولم يعترف بها".

وتابع: "بالإضافة الى ما حدث اليوم من تأخير، وكان لنا اتصالٌ مع المفتش الصحي الذي أكد لنا أن جميع العينات التي أخذت اليوم كانت نتائجها سلبيةً باستثناء لاعب واحد وإداري واحد عند الساعة العاشرة مساءً، لكننا فوجئنا باتصال عند الساعة 12:15 يبين أن هناك إصابات لأربعة لاعبين وإداري."

وأضاف مهنا، أنه "من المؤمل أن يتلقى الجانب العراقي الرد في الساعات المقبلة".

وبحسب الفحوصات الايرانية، سيغيب ثمانية لاعبين (ظهرت اصابتهم بكورونا) عن مباراةِ اسود الرافدين أمام نظيره الإيراني التي تقام اليوم الخميس في ملعبِ ازادي بالساعةِ الخامسة والنصف عصراً.