العراق يشارك لأول مرة في بطولة آسيا لكرة الصالات السنوية

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، رشا طالب، يوم الخميس، عن مشاركة منتخب سيدات العراق لكرة الصالات لأول مرة في تصفيات بطولة آسيا.

وقالت طالب لوكالة شفق نيوز، إن "القرعة أوقعت المنتخب العراقي النسوي في المجموعة الأولى لتصفيات كأس آسيا التي تحتضنها الصين 2025، إلى جانب منتخبات فلسطين ولبنان والبحرين وتايلند".

وأضافت "المجموعة متوازنة تقريباً باستثناء المنتخب التايلندي الذي يمتلك مستوى فنياً كبيراً باللعبة، أما منتخبات فلسطين ولبنان والبحرين فمتقاربة مع مستوياتنا وسنسعى لإيصال لاعباتنا إلى مستوى الطموح والتنافس الحقيقي".

وأشارت إلى أن "العراق يشارك لأول مرة في تاريخ اللعبة في بطولة آسيا وسنسعى لبناء منتخب قادر على تحقيق نتائج طيبة في المنافسات الآسيوية المقبلة".

وأقيمت قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات لكرة الصالات في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 19 منتخباً آسيوياً.

وتم تقسيم المنتخبات الـ19 على أربع مجموعات، ثلاث مجموعات منها تضم خمسة فرق، ومجموعة واحدة تتكون من أربعة فرق، وذلك للتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة عبر التجمع في بلد واحد، خلال الفترة من 11 إلى 19 كانون الثاني/ يناير 2025.

وتتأهل تسعة منتخبات إلى النهائيات، أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل منتخب حاصل على المركز الثالث بين جميع المجموعات.