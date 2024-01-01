العراق يشارك في 2 منها.. ترقب رياضي لـ5 بطولات عالمية في 2024

شفق نيوز/ تترقب الجماهير الرياضية العربية والعالمية 5 بطولات في عام 2024، يشارك العراق في اثنين منها، هي كأس آسيا للمنتخبات الوطنية وأولمبياد باريس للمنتخبات الأولمبية.

ويحمل العام الجديد 2024، خمس بطولات من العيار الثقيل في عالم الرياضة، هنا مواعيد انطلاقها بالترتيب الزمني:

كأس آسيا

أين ستقام: قطر

موعد البطولة: 12 يناير إلى 10 فبراير

ستحتضن قطر على ملاعبها التي استضافت كأس العالم 2022، العرس الآسيوي، والذي تترقبه الجماهير العربية خاصة، بسبب مشاركة 10 منتخبات تحلم بتحقيق اللقب الذي اتجه شرقا في آخر 3 نسخ.

كأس أمم إفريقيا

أين ستقام: كوت ديفوار

موعد البطولة: 13 يناير إلى 11 فبراير

نسخة جديدة من أمم إفريقيا، تستضيفها أرض كوت ديفوار، بأحلام عربية لاستعادة اللقب الذي حققته السنغال بآخر نسخة. تشارك 5 منتخبات عربية في هذه النسخة.

كأس أوروبا "يورو 2024"

أين ستقام: ألمانيا

موعد البطولة: 14 يونيو إلى 14 يوليو

تترقب جماهير كرة القدم نسخة تاريخية من بطولة كأس أوروبا، على أرض ألمانيا، بمشاركة نخبة منتخبات القارة.

كوبا أميركا

أين ستقام: الولايات المتحدة

موعد البطولة: 20 يونيو إلى 14 يوليو

تتوسع بطولة كوبا أميركا لتشمل 16 منتخبا، لأول مرة، حيث سيكون الصراع التقليدي على اللقب بين الأرجنتين والبرازيل، على ملاعب الولايات المتحدة التي ستحتضن "بروفة" مونديال 2026.

دورة الألعاب الأولمبية

أين ستقام: فرنسا

موعد الدورة: 26 يوليو إلى 11 أغسطس

تعود دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بجماهيرها العريضة، بعد نسخة غابت عنها أعداد الجماهير في طوكيو، بسبب جائحة كورونا. النسخة القادمة تعود لعاصمة النور بعد 100 عام بالضبط، عندما استضافتها عام 1924.