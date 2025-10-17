العراق يشارك في أول بطولة كروية لقصار القامة في غرب آسيا

شفق نيوز- عمّان

أعلنت اللجنة البارالمبية العراقية، يوم الجمعة، مشاركة العراق في النسخة الأولى لبطولة غرب آسيا لقصار القامة إلى جانب ثلاثة منتخبات عربية.

وقالت اللجنة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "منتخبات العراق والأردن ولبنان وسوريا ستشارك في البطولة التي تستضيفها الأردن بنسختها الأولى من 24 ولغاية 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

ومن المقرر أن تُقام منافسات البطولة التي تستضيفها اللجنة البارالمبية الأردنية بالتعاون مع مؤسسةPara Football، ، بالتزامن مع اليوم العالمي لقصار القامة، وهي الأولى من نوعها في الأردن، وفقاً لبيان اللجنة.

وستجري المباريات في قاعة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب في العاصمة عمّان، ضمن فعاليات البطولة التي تفتتحُ يوم 24 من الشهر الجاري، بمباراة بين العراق ولبنان، ثم مباراة تجمع الأردن بسوريا.

وبحسب البرنامج الرسمي للبطولة، ستتواصل المنافسات يوم 25 من الشهر، من خلال مباراتي سوريا والعراق، ولبنان والأردن، ليختتم دور المجموعات يوم 26 الذي يليه، بمواجهتين بين لبنان وسوريا والأردن والعراق.

ومع نهاية الدور الأول، يتم ترتيب الفرق في المراكز من الأول إلى الرابع بحسب نتائجها، على أن يلتقي يوم 27 صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثاني للمنافسة على اللقب، فيما يلتقي صاحبا المركزين الثالث والرابع لتحديد موقعيهما، وفق بيان اللجنة البارالمبية.