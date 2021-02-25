العراق يشارك في ورشة عمل التراخيص للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

شفق نيوز/ شارك العراق في ورشة عمل التراخيص الآسيوية التي أقامتها دائرة التراخيص في الاتحاد الآسيوي عبر النافذة الالكترونية (زوم)، وحضرها مدير تراخيص الأندية (ماجد ثامر) ممثلا عن العراق.

وتناولَ الاجتماع التحديات التي مرت بها الكرة الآسيوية للسنة الماضية بسبب جائحة كورونا وما رافقها من إيقاف للنشاطات الكروية التي أثرت بشكل مباشر على عمل التراخيص في الاتحادات الأعضاء .

وجرت، في الاجتماع، مناقشة اللوائح الجديدة لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي التي تم توحيدها لتكون متناغمة لتطوير كرة القدم في القارة الصفراء، كذلك تمت مناقشة العوائق التي تعترض الاتحادات في تطبيق إجراءات التراخيص، لاسيما الجوانب المالية وقضايا المديونية التي أضحت تمثل العائق الأهم أمام الاتحادات الأعضاء.

وتم التشديد، في الاجتماع، على ضرورة تطبيق لوائح التراخيص وعدم التهاون في منح الترخيص للأندية إلا لمن يستوفي الشروط اللازمة، لاسيما تلك التعليمات الجديدة التي طرأت في اللوائح الآسيوية، بوجود نظام تطويري للفئات العمرية، على أن يكون مصادقا عليه من الاتحاد المعني، ناهيك عن فرض تواجد أربعة فرق للفئات العمرية وفريق نسوي وأكاديمية الطفل.