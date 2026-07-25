العراق يشارك في ملتقى الهند الدولي لألعاب القوى الشهر المقبل

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لألعاب القوى، يوم السبت، مشاركة المنتخب الوطني في ملتقى الهند الدولي، المقرر انطلاق منافساته في 22 آب/أغسطس المقبل، وذلك بعد تلقيه دعوة رسمية من الاتحاد الهندي.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، زيدون جواد، إن الاتحاد تلقى دعوة رسمية للمشاركة في البطولة، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل أحد أبرز الاستحقاقات الدولية للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جواد أن الاتحاد الهندي سيتكفل باستضافة جميع الوفود المشاركة، بما فيها الوفد العراقي، ضمن ترتيبات تنظيم البطولة واستقبال المنتخبات.

وأوضح أن الاتحاد العراقي ينتظر التعليمات الفنية والإدارية الخاصة بالبطولة، والتي ستحدد عدد أفراد الوفود المشاركة والفعاليات المدرجة ضمن برنامج المنافسات.

وأشار إلى أن الاتحاد سيضع برنامجاً تدريبياً بالتنسيق مع الجهاز الفني، بهدف إعداد اللاعبين واللاعبات بأفضل صورة للمشاركة في البطولة، التي يتوقع أن تشهد حضوراً واسعاً لمنتخبات من عدد من دول العالم.

وأكد جواد أن المشاركة في ملتقى الهند الدولي تمثل محطة إعداد مهمة للمنتخب العراقي، لما توفره من احتكاك دولي يسهم في رفع جاهزية اللاعبين واللاعبات، استعداداً للاستحقاقات العربية والآسيوية المقبلة.