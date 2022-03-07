العراق يشارك في ثلاث بطولات ويرشح لمنصب رفيع في الاتحاد العربي للمصارعة

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم الاثنين، عن مشاركة منتخباته في (3) بطولات أحدها آسيوية خلال الشهرين الحالي والمقبل، كما أكد مشاركته في انتخابات الاتحاد العربي للمصارعة للمنافسة على أحد مناصبه الرفيعة.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي مهدي حسن اسماعيل لوكالة شفق نيوز إن "منتخبي العراق للناشئين والشباب بالمصارعة سيشاركان في بطولة العرب للمصارعة الحرة والرومانية المقرر انطلاقها في المملكة العربية السعودية للمدة من 27 من هذا الشهر ولغاية الاول من شهر نيسان المقبل".

وأضاف اسماعيل ان "منتخبنا الوطني للمتقدمين سيشارك في بطولة اسيا المقررة في منغوليا في الثالث عشر من شهر نيسان المقبل".

وبشأن انتخابات الاتحاد العربي للمصارعة بيّن إسماعيل أن "المؤتمر الانتخابي سيعقد على هامش بطولة العرب"، لافتا الى ان "رئيس الاتحاد العراقي للعبة شعلان عبد الكاظم سيرشح نفسه في الانتخابات المقبلة لمنصب النائب الاول للاتحاد العربي".