العراق يشارك في بطولة للتنس بسريلانكا ويتفق مع مصر على تطوير اللعبة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم الأحد، عن مشاركة منتخب العراق للسيدات في بطولة "بيلي جين كينغ" المزمع إقامتها في دولة سريلانكا في شهر حزيران/يونيو الجاري.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، ان البطولة النسوية ستقام في سريلانكا للفترة من 12 ولغاية 22 من الشهر الجاري بمشاركة عدد كبير من الدول.

وبين ان، الاتحاد اقام بطولة العراق للسيدات في محافظة اربيل باقليم كوردستان والتي شهدت مشاركة مصنفات العراق لاختيار لاعبتين لتمثيل المنتخب العراقي النسوي في البطولة المقبلة .

وأوضح رئيس الاتحاد، ان المنافسات التأهيلية أسفرت عن تتويج اللاعبة حوراء منير بالمركز الأول، وحلت اللاعبة هانا افدال بالمركز الثاني .

على صعيد آخر تم الاتفاق بين رئيس الاتحاد سيف العگيلي للتنس مع نظيره المصري اسماعيل الشافعي على نقاط مهمة تخدم تنس العراق خلال المرحلة المقبلة.

وقال العگيلي ان الاتحادين خرجا باتفاق مهم يخدم تنس العراق في المرحلة المقبلة، مبيناً أن الاتفاق يتلخص بالنقاط التالية:

1- موافقة الاتحاد المصري بمشاركة الحكام والمدربين في الدورات التدريبية والتحكيمية الدولية لرفع المستوى التدريبي والتحكيمي في العراق.

2- موافقة الاتحاد المصري على مشاركة لاعبي منتخبات الفئات العمرية في بطولات الاتحاد الدولي والبطولات المحلية، مع منح خصم نسبة 50 بالمئة من قيمة الاشتراك .

3- المساعدة في تهيئة معسكرات وبرامج لتطوير اللاعبين في جمهورية مصر العربية.

4- الموافقة على مشاركة حكم في البطولة العربية لفئة 12 سنة.