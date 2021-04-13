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العراق يشارك في بطولة كأس العرب لكرة الصالات

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-13T08:35:04+0000
العراق يشارك في بطولة كأس العرب لكرة الصالات

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة التطبيعية عن مشاركة المنتخب العراقي لكرة الصالات في بطولة كأس العرب التي ستقام في مصر، للفترة من 20 - 30 أيار المقبل، وتدخل البطولة ضمن استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة.

وأكدت ستة منتخبات موافقتها على المشاركة في بطولة كأس العرب، وهي الإمارات والمغرب والسعودية والبحرين بجانب الدولة المستضيفة مصر، فضلا عن العراق.

وكانت الهيئة التطبيعية تلقت الدعوة الرسمية من اللجنة المنظمة للمشاركة في بطولة كأس العرب، وجاءت الموافقة في خطوة لتوفير أفضل سبل التحضير لأسود الرافدين للبطولات الدولية المقبلة، للاستفادة من الاحتكاك المباشر مع المنتخبات العربية القوية في القارتين الآسيوية والإفريقية.

 

 

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