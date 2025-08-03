العراق يشارك في بطولة كأس العالم للمبارزة البارالمبية في كوريا الجنوبية

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للمبارزة البارالمبية، يوم الأحد، عن مشاركة العراق في بطولة كأس العالم التي ستقام في كوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري.

وقال رئيس الاتحاد عمار هادي، لوكالة شفق نيوز، إن "المبارزة العراقية البارالمبية ستشارك في بطولة كأس العالم التي تستضيفها كوريا الجنوبية للمدة من الحادي والثلاثين من الشهر الجاري ولغاية الثامن من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل".

وأوضح أن "المشاركة تأتي ضمن برنامج البطل البارالمبي الذي يسعى الاتحاد من خلاله لتهيئة المبارزين العراقيين بغية تحقيق أوسمة بارالمبية في الدورة المقبلة".

وبين أن "المنتخب العراقي يتألف من ثلاثة لاعبين هم، زين العابدين غيلان، وحيدر علي ناصر، وعبد الرحمن زياد، يقودهم المدرب جمال حسن".

واشار هادي إلى أن "المشاركة في هذه البطولة مهمة جداً لاسيما من جانب التنقيط وهي بطولة تقام كل عامين ونحرص على المشاركة فيها للحصول على النقاط التي من خلالها نتاهل للدورة البارالمبية المقبلة".

وأكد أن "الاتحاد حرص على ضم اللاعب الواعد عبد الرحمن زياد إلى المنتخب بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي"، متوقعاً أن يحصد المنتخب العراقي في هذه البطولة "نتائج مميزة لاسيما أن لاعبي المنتخب قادرون على ذلك، إذ دخلوا مرحلة الإعداد قبل المشاركة بثلاثة أشهر".