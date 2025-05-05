العراق يشارك في بطولة كأس العالم للتنس البرالمبي في تركيا

شفق نيوز/ يشارك منتخب التنس البارالمبي العراقي في بطولة كأس العالم التي تقام في انطاليا التركية للفترة من 6 إلى 11 أيار الجاري.

ووصل وفد المنتخب العراقي إلى أنطاليا، وبدأ تدريباته التي تضمنت وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية بهدف رفع جاهزية اللاعبين.

وقالت عضوة المكتب الاعلامي في اللجنة سميرة شاكر، لوكالة شفق نيوز: "أقام المنتخب العراقي معسكراً داخلياً في بغداد لمدة 15 يوماً استعداداً للبطولة التي تنطلق غداً.

وأشارت شاكر، إلى أن "الوفد تألف من أسماء حامد ويضم علي كاظم كإداري ومترجم والمدرب بهاء الدين علي إلى جانب اللاعبين حسين حامد ونصر مهدي ومحمد المهدي يوسف.

وأوضحت أن "الاتحاد الدولي للتنس البارالمبي سيعقد اجتماعات على هامش البطولة مع اللاعبين والمدربين والفرق المشاركة للاستماع إلى مقترحاتهم حول سبل تطوير اللعبة عالمياً".