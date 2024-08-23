العراق يشارك في بطولة غرب آسيا للمبارزة في الاردن

شفق نيوز/ وصل مساء اليوم الجمعة، وفد المنتخبات العراقية بالمبارزة الى العاصمة الأردنية عمان، وذلك للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا للفئات العمرية التي ستضم فئات البراعم والأشبال والناشئين للذكور والإناث.

وقال النائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية، رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة، زياد حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين سيقيم بمعسكر تدريبي مكثف في العاصمة عمان يسبق انطلاق المنافسات بغية إعدادهم فنياً وبدنياً لمواجهة أبرز منافسي المنطقة".

واضاف ان "بطولة غرب آسيا تعد محطة حيوية ومهمة ضمن برنامج الاتحاد العراقي للمبارزة الهادف الى صقل مواهب صغار المبارزين".

وأكد، أن "الفرق ستشارك في البطولة بدعم ورعاية واهتمام رئيس اللجنة الاولمبية عقيل مفتن و زملاؤه في المكتب التنفيذي"، مبينا أن "الاولمبية العراقية تدعم وتساند جميع الاتحادات الوطنية والمنتخبات العراقية بكل الفعاليات الرياضية والفئات العمرية، من أجل خلق أبطال أولمبيين وعالميين في المستقبل القريب".