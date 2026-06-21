العراق يشارك في بطولة غرب آسيا للطائرة ودهوك تستضيف تصفيات أندية السيدات

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم الأحد، مشاركة المنتخب الوطني للرجال في منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا المقررة في سلطنة عُمان خلال شهر تموز المقبل، فيما تستضيف محافظة دهوك تصفيات بطولة أندية العراق للسيدات.

وذكر الاتحاد أن منتخب العراق للرجال سيشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا التي تقام في سلطنة عُمان للفترة من 11 ولغاية 21 تموز 2026، بمشاركة عدد من منتخبات المنطقة، ضمن برنامج إعداد المنتخب للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وفي السياق ذاته، حددت لجنة المسابقات في الاتحاد موعد انطلاق تصفيات بطولة أندية العراق للسيدات، والتي ستقام على قاعة نادي سنحاريب الرياضي في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، للفترة من 7 إلى 11 تموز المقبل.

وأكدت اللجنة أن الأول من تموز سيكون آخر موعد لتسلم كتب المشاركة من الأندية الراغبة بالمنافسة، لغرض تثبيت مشاركتها واستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالبطولة.