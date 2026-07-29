العراق يشارك في بطولة غرب آسيا لتنس الطاولة في الأردن

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لتنس الطاولة، يوم الأربعاء، مشاركته في بطولة غرب آسيا للمنتخبات، المقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمّان اعتباراً من 12 آب/أغسطس المقبل، ضمن برنامج إعداد المنتخبات الوطنية.

وقال أمين سر الاتحاد، هيفي طه، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة ستشهد مشاركة منتخبات من مختلف الفئات العمرية لكلا الجنسين، وتشمل فئات المتقدمين والسيدات تحت 19 عاماً، والسيدات تحت 15 عاماً، والبرعمات تحت 11 عاماً، والناشئين تحت 15 عاماً، والأشبال تحت 13 عاماً، والبراعم تحت 11 عاماً، فضلاً عن منافسات الفردي التي سيشارك فيها عدد من لاعبي المنتخب العراقي.

وأضاف أن الاتحاد يعول على هذه المشاركة في منح اللاعبين، ولا سيما الفئات العمرية، فرصة للاحتكاك واكتساب الخبرات من خلال مواجهة منتخبات المنطقة، بما يسهم في تطوير مستوياتهم الفنية والبدنية.

وأكد طه أن الاتحاد يحرص على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين واللاعبات من الفئات السنية الصغيرة، ضمن استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة اللعبة وصقل المواهب الواعدة وإعدادها لرفد المنتخبات الوطنية مستقبلاً وتمثيل العراق بصورة تليق بمكانته في الاستحقاقات الإقليمية والقارية.