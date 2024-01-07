العراق يشارك في بطولة آسيا لألعاب قوى الصالات واختبارات المصنفين في بغداد

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لالعاب القوى، يوم الأحد، عن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا للصالات المقررة في ايران في شهر شباط المقبل.

وقال المدير التنفيذي لألعاب القوى زيدون جواد لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام في العاصمة الايرانية طهران للمدة من 12-17 من شهر شباط المقبل بمشاركة منتخبات آسيا".

واضاف ان "الاتحاد سيقيم اختبارات اليوم للمنصفين والمصنفات في العاصمة بغداد بغية اختيار الفائزين الاوائل لتمثيل منتخب العراق في بطولة آسيا للصالات لكلا الجنسين".

واشار الى ان "الاتحاد سيقيم معسكراً تدريبياً للمنتخب لمدة ثلاثة أسابيع في إيران قبل انطلاق المنافسات القارية يستمر لغاية انطلاق البطولة".

وبين جواد ان "اختيار العاصمة الايرانية طهران لاقامة المعسكر التدريبي لمنتخبنا الوطني جاء من أجل تأقلم اللاعبين واللاعبات بأجواء العاصمة طهران ويكونوا مستعدين لخوض المنافسات الآسيوية".

وكان منتخب العراق لألعاب القوى، حقق ميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا للناشئين التي اقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند مؤخراً عن طريق العداء مصطفى محسن حزام في سباق 2000 متر موانع، والعداء زين العابدين مخلص الميدالية البرونزية في سباق 3000 متر.