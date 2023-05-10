العراق يشارك في بطولة آسيا للأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

شفق نيوز/ اكد رئيس الاتحاد العراقي لرفع الاثقال محمد كاظم مزعل، يوم الأربعاء، إنهاء المنتخب الوطني لرفع الأثقال استعداداته لخوض منافسات بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي تستضيفها مدينة جينجو الكورية.

وقال مزعل لوكالة شفق نيوز، إن "رباعاً واحداً سيدخل المنافسات الآسيوية غدا الخميس وهو رباعنا قاسم حسن وزن 96 كغم"، مبينا ان "رباعين سيمثلان العراق في منافسات بعد غد الجمعة وهما ليث عبدالكريم وزن 102 كغم و علي عمار يسر وزن 109".

وبين ان "المنتخب العراقي يتدرب تحت إشراف المدرب عبدالكريم كاظم ، الذي جهز المنتخب بشكل جيد قبل المشاركة".

واعرب مزعل عن أمله ان "تكون مشاركتنا مثمرة في ظل الجهود الكبيرة التي بذلها الملاك التدريبي واللاعبين من خلال المعسكرات التدريبية على مدى اشهر والتي وفرتها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية حيث حققنا الفائدة المطلوبة من خلال رفع المستوى الفني والبدني للاعبين بالاضافة الى الارقام التي سجلها اللاعبون في المعسكر".

وتابع ان "غايتنا من المشاركة هي تحقيق الأوسمة الملونة بالاضافة الى خطف احدى بطاقات التأهل لاولمبياد باريس".

واوضح مزعل ان "البطولة تعد من اهم البطولات الدولية لقوة المنافسة لكننا عازمون على ترك بصمة في هذا المحفل الكبير وان يكون العراق حاضرا بين الدول الكبيرة باللعبة".