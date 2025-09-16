العراق يشارك في بطولة آسيا للهوكي في سلطنة عُمان

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للهوكي، يوم الثلاثاء، مشاركته في بطولة آسيا لفئة الناشئين التي ستقام في العاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة آسيوية واسعة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للهوكي، خليل ياسين، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيشارك في بطولة آسيا المقررة نهاية الشهر الحالي في العاصمة مسقط، وذلك بمشاركة واسعة لمنتخبات القارة الآسيوية لفئة الناشئين".

وأضاف أن اللجنة الفنية في الاتحاد سمّت الكادر التدريبي للمنتخب، والذي تألف من المدرب منير قدوري، ومساعده أثير محمد، ومدرب الحراس علي إسماعيل.

وأشار ياسين، إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بفئة الناشئين، ويعمل على تطويرها لتكون رافداً أساسياً وقاعدة متينة للمنتخب الوطني مستقبلاً .

وأوضح رئيس الاتحاد أن "الاتحاد يُقيم حالياً معسكراً تدريبياً في محافظة السليمانية لإعداد المنتخب للمشاركة في البطولة"، مبيناً أن "المنتخب بدأ تدريباته فعلياً، وسيستمر المعسكر حتى العشرين من الشهر الجاري".