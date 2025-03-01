العراق يشارك في بطولة آسيا للمصارعة الحرة والرومانية بالأردن

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم السبت، عن مشاركة المنتخب العراقي في بطولة اسيا للمتقدمين المقررة انطلاقها شهر آذار المقبل في العاصمة الأردنية عمان.

وقال نائب رئيس الاتحاد مهدي حسن اسماعيل لوكالة شفق نيوز، إن منتخب العراق للمصارعة سيشارك في بطولة آسيا للمتقدمين المقررة في العاصمة الأردنية عمان يوم 22 من شهر آذار المقبل .

‏وأضاف إن المنتخب سيشارك بفعالتي المصارعة الحرة والرومانية في بطولة آسيا المقبلة التي تعد الأولى ضمن أنشطة الاتحاد الآسيوي ومشاركة العراق لعام 2025 الخاصة لمنتخبات المتقدمين .

‏وأشار الى ان الاتحاد سمى المدربين، نظير الخزرجي وسمير أركان لقيادة المنتخب في البطولة الآسيوية المقبلة .

‏وأشار إلى أن المنتخب سيدخل اليوم معسكرا تدريبياً في العاصمة بغداد استعداداً للبطولة‏، مبيناً ان الجرعات التدريبية سترتفع مع اقتراب البطولة .

واكد ان وفد المنتخب العراقي سيتوجه الى الأردن قبل يومين من انطلاق منافسات البطولة. التي تسبقها عملية إجراء وزن اللاعبين .